La Cgt di I grado di Milano, con la sentenza 1434/8/2026 (presidente Proietto, relatore Napoleone) depositata il 9 aprile scorso, aderendo alla tesi erariale supportata dalla risposta a interpello 481/2022, ha ritenuto che, nelle operazioni plusvalenti infragruppo, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del Tuir debba essere verificato «sin dal primo periodo di possesso» applicando i criteri dell’articolo 47-bis, con conseguente estensione del test Etr/Ntr anche ad annualità anteriori...
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