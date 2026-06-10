Inail Isi 2025: le imprese che sono ammesse senza passare dal click-day hanno tempo fino al 9 settembre per presentare i documenti idonei per le domande presenti negli elenchi Ncd (No click day), pena la decadenza della domanda. Le altre imprese devono invece partecipare al click day che si terrà in data 24 giugno.
Tra i documenti, che le imprese sono tenute ad allegare per il perfezionamento dell’istanza, compare quest’anno, per la prima volta, anche la documentazione attestante il rispetto dell’...