Sempre in tema di poteri dei verificatori va poi segnalato l’articolo 2 del dlgs 19 marzo 2001, n. 68 recante disposizioni sui compiti di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza.

Il comma 4 di tale articolo prevede che i militari del Corpo, nell’esercizio dei compiti di prevenzione e repressione delle violazioni fiscali, si avvalgano delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del Dpr 600/1973 e dagli articoli 51 e 52 del Dpr 633/1972.

Questi articoli vengono ora abrogati...