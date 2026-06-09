Premi di produttività convertiti in welfare esenti fino a 5mila euro. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E del 9 giugno 2026.
Si ricorda che su questi premi e sulle somme erogate a titolo di ...
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Dopo l’aumento della soglia di detassazione operato dalla legge di bilancio 2026 arrivano i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate
Premi di produttività convertiti in welfare esenti fino a 5mila euro. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E del 9 giugno 2026.
Si ricorda che su questi premi e sulle somme erogate a titolo di ...