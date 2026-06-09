Premi di produttività convertiti in welfare esenti fino a 5mila euro. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E del 9 giugno 2026.

Si ricorda che su questi premi e sulle somme erogate a titolo di ...

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ