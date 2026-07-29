La riforma della Giustizia tributaria, per essere efficace, deve dotare il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) di una propria autonomia finanziaria e contabile, per garantire risorse, strutture e competenze adeguate alla gestione della nuova magistratura professionale, al pari di quanto previsto per gli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali.
È quanto richiede il Consiglio nazionale dei commercialisti nel documento inviato alle Commissioni Giustizia e Finanze...