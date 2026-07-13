L’agevolazione “prima casa” è applicabile all’intero fabbricato oggetto di trasmissione ereditaria anche se l’abitazione, pur essendo un tutt’uno, è catastalmente suddivisa in due particelle che non sono tecnicamente accorpabili in Catasto in quanto ricadenti in Comuni diversi. È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 145/2026 del 13 luglio 2026.

Il caso riguardava un edificio oggetto di successione ereditaria, composto da un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione ma con...