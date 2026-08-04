La prova testimoniale nel processo tributario è uno strumento suppletivo ed eccezionale e il sindacato sulla sua necessità (e non semplice rilevanza), resta affidato al giudice di merito, senza una possibile riforma nel giudizio di cassazione. L’ordinanza n. 24407 dello scorso 3 agosto è stata l’occasione per esprimere l’orientamento della Sezione Tributaria della Corte di cassazione in materia di prova testimoniale nel processo tributario su un duplice aspetto: il perimetro della sua ammissibilità...

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