L’attività connessa di manipolazione e trasformazione con prodotti di terzi è agricola e mantiene la tassazione catastale ma solo nel rispetto di alcune condizioni. Con la risposta 151 del 2026, l’agenzia delle Entrate ha analizzato il tema della riconducibilità alla determinazione catastale dei redditi delle attività connesse aventi ad oggetto prodotti indicati nel decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

L’istanza veniva presentata da una società agricola esercente attività di allevamento avicolo. ...