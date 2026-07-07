Le professioni stanno attraversando una trasformazione profonda. Non è più il tempo del professionista autosufficiente: la competenza individuale resta decisiva, ma da sola non basta più. Sta emergendo un nuovo modello fondato su integrazione, organizzazione e multidisciplinarità.

Per anni il dibattito sull’evoluzione degli studi professionali si è concentrato sulle aggregazioni e sulle fusioni. In realtà, queste non rappresentano la vera trasformazione, ma la sua conseguenza. Il cambiamento nasce...