Le recenti pronunce della Corte di cassazione in materia di concorso del professionista nelle violazioni tributarie del cliente segnano un cambiamento di sistema del quale occorre ormai prendere definitivamente atto.
Per oltre vent’anni il dibattito sulla responsabilità dei terzi negli illeciti tributari commessi da società si era sviluppato attorno all’interpretazione dell’articolo 7 del Dl 269/2003, successivamente trasfuso nell’articolo 2, comma 2-bis, del Dlgs 472/1997. La norma, nel prevedere...