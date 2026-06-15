Con l’aggiornamento delle procedure diventa definitivamente operativo il sistema delle nuove verifiche preventive telematiche sui pagamenti a favore dei professionisti scattate il 15 giugno da parte delle amministrazioni pubbliche e società a totale partecipazione pubblica senza alcuna soglia di importo, allo scopo di determinare l’eventuale inadempienza del beneficiario dal versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a 5mila...
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