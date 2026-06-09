Dal 15 giugno partono le nuove verifiche preventive telematiche sui pagamenti a professionisti da parte delle amministrazioni pubbliche e società a totale partecipazione pubblica senza alcuna soglia di importo come previsto dall’articolo 48-bis, comma 1-ter del Dpr 602/1973. Ciò a differenza di quanto accade per i pagamenti destinati ad altri soggetti, la cui soglia è fissata a 5mila euro (comma 1) e per i pagamenti ai dipendenti, la cui soglia è fissata a 2.500 euro (comma 1-bis). La peculiarità...

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