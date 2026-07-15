Devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore: pubblicate le linee guida sui criteri di determinazione del patrimonio oggetto di devoluzione. Con la nota del 22 giugno 2026 n. 9981, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene su uno dei temi più delicati della disciplina degli ETS, ossia la determinazione del patrimonio da devolvere in caso di scioglimento, estinzione o perdita della qualifica. In particolare, il documento distingue due ipotesi: la devoluzione del patrimonio...
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