La mancata esecuzione di una pronuncia che riconosce un debito di un’amministrazione comunale verso un istituto di credito è una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo con una pronuncia di condanna all’Italia, depositata il 16 luglio, nel caso che ha coinvolto una banca (ricorso 37249/24) e con la quale i giudici internazionali hanno ribadito che un credito certo rientra nel diritto di proprietà e che la fase di esecuzione di una sentenza...

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