Ridurre la complessità delle regole fiscali europee senza indebolire gli strumenti di contrasto all’elusione. È questo l’obiettivo della proposta di direttiva presentata in materia di imposizione diretta dalla Commissione europea nell’ambito del pacchetto di semplificazione denominato Tax Omnibus.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia europea per il rafforzamento della competitività e mira a rendere più agevole l’attività delle imprese che operano in più Stati membri. Secondo Bruxelles...