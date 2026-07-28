Una tutela rapida contro le violazioni della proprietà industriale e diritto d'autore da bilanciare con le garanzie di difesa dei termini perentori stabiliti per legge. È l'obiettivo che si è posto il legislatore con l'articolo 2 del Dl 100/2026 - all'esame del Senato per la conversione in legge - con il quale è stata riscritta la disciplina dei provvedimenti cautelari anticipatori in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, modificando il Codice della proprietà industriale e quello...

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