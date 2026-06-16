Sulle sanzioni per violazioni del quadro RW arriva un chiarimento che riduce i margini interpretativi dell’Amministrazione. La Cgt di primo grado di Bolzano, sentenza 10 del gennaio 2026, sezione 1 (Tappeiner presidente e relatore) recepisce l’indirizzo della Cassazione in materia di cumulo giuridico, escludendo la possibilità di sommare più meccanismi di incremento e ponendo un limite al cosiddetto “doppio aumento” (si veda anche l’articolo «Sanzioni RW e cumulo giuridico: illegittimo il doppio ...

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