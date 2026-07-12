Anche le perdite, pregresse e di periodo, possono modificare il reddito concordato, con un effetto positivo in termini di riduzione del carico fiscale complessivo.
L’articolo 16 del decreto Cpb contiene due disposizioni in tal senso, permettendo al contribuente che aderisce all’opzione:
da un lato, di scomputare le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti a riduzione del reddito concordato, applicando le regole ordinarie (articoli 8 e 84 del Tuir) e rispettando il limite minimo di...