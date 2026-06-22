L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli compie un passo deciso verso una dogana dialogante. Il messaggio di fondo contenuto nel recente documento di prassi è netto: chi ha commesso errori nella dichiarazione doganale deve potersi regolarizzare spontaneamente, senza attendere il confronto con gli uffici di controllo. La circolare 16/2026 del 19 giugno 2026 offre dunque una visione che riflette la legge delega 111/2023, orientata a promuovere la compliance volontaria quale alternativa strutturale all...

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