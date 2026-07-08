L’ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa del 20 maggio 2026 affronta uno dei nodi più delicati del rapporto tra procedimento penale per reati tributari e accertamento fiscale: gli effetti della definizione amministrativa sulle misure cautelari reali. La pronuncia offre l’occasione per riflettere sul coordinamento tra i due binari procedimentali e sulle garanzie dell’indagato quando il procedimento penale si sviluppa su presupposti già riesaminati in sede tributaria.
La sovrapposizione tra indagini preliminari per reati tributari e attività di accertamento fiscale in corso rappresenta uno dei punti più critici del sistema di doppio binario, soprattutto quando le due traiettorie procedimentali avanzano in modo parallelo ma non comunicante.
In questo contesto si inserisce l’ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa del 20 maggio 2026, che ha annullato il decreto di sequestro ritenendo affievolito il fumus commissi delicti per le annualità già definite...