Per i contribuenti diversi dai soggetti Isa e assimilati, è tempo di scadenze. Il primo appuntamento è martedì 30 giugno 2026. In calendario è fissato il termine per pagare i versamenti a saldo 2025 e il primo acconto per il 2026, delle imposte e delle altre somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap.

I contribuenti ritardatari possono eseguire i pagamenti dal 1° luglio al 30 luglio 2026, maggiorando le somme dovute dello 0,40% in più. I soggetti Isa e assimilati, invece, beneficiano ...