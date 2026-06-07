Dichiarazione dei redditi per i professionisti tra conferme e novità. Nella compilazione del modello Redditi PF 2026, i professionisti devono anzitutto tener conto delle nuove disposizioni già introdotte dallo scorso anno con il decreto legislativo 192/2024, attuativo della delega fiscale, ma che, nel frattempo, sono state chiarite anche per effetto di alcune indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate.
Onnicomprensività dei redditi
Tra le novità spicca il principio di onnicomprensività, che impone di ricondurre alla formazione...