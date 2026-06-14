Tra le disposizioni fiscali destinate ad avere maggiore rilievo operativo per gli enti del Terzo settore vi è certamente il regime forfettario previsto dall’articolo 86 del Dlgs 117/2017 (Cts), applicabile alle organizzazioni di volontariato (Ovs) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono attività commerciali.
La norma introduce un sistema agevolato di determinazione del reddito imponibile fondato sull’applicazione di coefficienti di redditività particolarmente ridotti. In particolare...