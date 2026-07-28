La Direttiva Ue 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 ha modificato la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, c.d Direttiva Iva, introducendo il regime di franchigia transfrontaliero, nonché modificando il Regolamento (Ue) 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del suddetto regime speciale.
La direttiva 2020/285 è stata recepita nel nostro ordinamento...