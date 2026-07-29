Definizione e architettura del nuovo regime del trasferimento di beni propri in luogo del regime del call-off stock ; nuovi messaggi elettronici per la dichiarazione Iva dei regimi speciali Oss e Ioss; sostituzione integrale degli attuali allegati tecnici in conformità alla direttiva ViDA: queste le tre novità contenute nel regolamento di esecuzione (Ue) 2026/1869, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 28 luglio scorso. La Commissione ha così aggiornato l’infrastruttura tecnica che permetterà...

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