Sono due gli anni entro cui il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva nonché procedere all’annotazione nel registro delle fatture e delle bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa, arte o professione.

È confermato, dunque, il dietrofront del legislatore, che ripristina il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 4 agosto il decreto legislativo correttivo ...