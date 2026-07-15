Nella responsabilità degli enti, il termine di prescrizione dell’illecito amministrativo è di cinque anni dalla consumazione del reato-presupposto; la contestazione dell’illecito all’ente, anche con richiesta di rinvio a giudizio, interrompe la prescrizione e blocca il decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza. Se la contestazione interviene quando il reato-presupposto non è ancora estinto, la successiva prescrizione del reato della persona fisica non travolge la responsabilità dell’ente...

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