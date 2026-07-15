Florovivaismo verso un inquadramento organico: è stato definitivamente approvato, nel Consiglio dei ministri del 14 luglio 2026, il dlgs attuativo della legge delega n. 102/2024. Molte le novità per un settore che per decenni è stato privo di una legge dedicata, regolato solo da interventi frammentari. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere, tra cui quello energetico.
Per la prima volta l’attività florovivaistica viene definita in modo organico: l’articolo 1 del decreto la definisce come l’attività...