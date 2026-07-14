Dal 30 luglio i rifiuti urbani indifferenziati possono essere esportati verso la Svizzera, purché destinati al recupero e assistiti dalla procedura di notifica.

Vi rientrano i rifiuti da utenze domestiche e non domestiche (ex speciali assimilati agli urbani) e quelli trattati che, però, non hanno avuto modifiche sostanziali nonché «i combustibili da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati». Lo ha stabilito, in deroga al Regolamento 1157/2024 sulle spedizioni di rifiuti, il Regolamento...