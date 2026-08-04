La riforma della legge 231 dovrebbe tagliare oggi il traguardo del Consiglio dei ministri, sotto forma di disegno di legge.
Dopo la proposta avanzata, a fine 2025, dalla commissione Fidelbo, composta da esperti nominati dal ministero della Giustizia, il Governo mantiene la promessa di intervenire con semplificazioni su una disciplina che - per utilizzare le parole del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante la sua relazione all’Assemblea a fine maggio - ha assunto sempre più finalità...