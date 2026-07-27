Nessuna garanzia fino a determinati importi per chi è in regola con gli Isa per i rimborsi infrannuali richiesti con il modello Tr; va, infatti, ricordato che venerdi 31 luglio rappresenta il termine ultimo per l’invio del modello Iva Tr per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, relativo al secondo trimestre 2026 (aprile, maggio e giugno). In relazione all’adempimento va evidenziato che:
- i contribuenti rientranti in determinate categorie, individuati con...