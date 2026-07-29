Nell’ambito dei lavori parlamentari (Atto n. 430) relativi al decreto omnibus (quarto decreto delegato relativo alla legge delega di riforma del sistema fiscale), Assonime ha presentato un proprio documento di consultazione. Vediamo alcune proposte fra le tante validamente presentate.
Per ciò che concerne le norme del decreto omnibus ci si sofferma sulla disciplina del riporto delle perdite ex articolo 84 del Tuir che viene estesa anche alla società posta ad un piano superiore rispetto a quella che...