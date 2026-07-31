Modifiche al riporto delle perdite fiscali transfrontaliere nelle fusioni e aumento dell’imposta sostitutiva per le partecipate black list. Sono due delle osservazioni rese nel parere approvato dalle commissioni di Camera e Senato riguardanti lo schema di decreto correttivo “Omnibus” della riforma tributaria che riguardano le partecipate estere.

In relazione al primo punto, l’articolo 10 dello schema introduce nell’articolo 181 del Tuir un nuovo comma 1-bis che consentendo a una società fiscalmente...