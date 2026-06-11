In caso di cessione di un fabbricato acquistato con patto di riservato dominio, il quinquennio minimo di possesso, ai fini dell’insorgenza di un reddito diverso, deve essere calcolato dal pagamento dell’ultima rata e non dalla data di stipula dell’atto di compravendita. La precisazione è contenuta nell’ordinanza n. 18373, depositata ieri dalla Cassazione.
Nella vicenda esaminata dalla Corte, si era di fronte ad un accertamento dell’agenzia delle Entrate volto a tassare come reddito diverso la cessione...