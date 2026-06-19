Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) accelera sulle comunicazioni per la rottamazione quinquies. Nei prossimi giorni, prima quindi della scadenza fissata dalla legge di bilancio 2026, entro il 30 giugno, sarà possibile, per 1,8 milioni di contribuenti, ricevere in area riservata o con posta elettronica certificata e/o raccomandata la comunicazione sull’istanza di adesione alla rottamazione quinquies.
Ader sta ultimando le elaborazioni delle lettere e potrà sfruttare anche qualche giorno di anticipo...