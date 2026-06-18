C’è tempo fino al 31 luglio per deliberare l’adesione alla rottamazione quinquies delle entrate locali affidate ad agenzia delle Entrate – Riscossione. Con l’emendamento apportato alla legge di conversione del Dl accise, prevista in approvazione in aula mercoledì prossimo, al Senato il calendario delle scadenze viene posticipato.
In proposito, si ricorda che questa rottamazione si aggiunge alla disciplina a regime, introdotta con la legge di bilancio 2026, che consente agli enti territoriali di adottare...