Rottamazione enti locali, pubblicato, sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione, il modello che gli enti territoriali devono utilizzare per comunicare l’adesione alla estensione della rottamazione quinquies, disposta dalla legge di conversione del decreto fiscale (Legge 88/2026 di conversione del Dl 38/2026). Nel comunicato stampa del 9 giugno, Ader ricorda anche i punti fondamentali di questa nuova sanatoria precisando che il modello dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo di posta...
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