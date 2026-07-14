Si decade dalla rottamazione quinquies se non si versa l’unica rata in scadenza a fine mese entro il 5 agosto. In caso di pagamento rateale, invece, l’unico ritardo tollerato riguarda l’ultima quota, ed è sempre di cinque giorni. Si ricorda inoltre che è possibile accedere, con il nuovo applicativo disponibile sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione, ai prospetti di liquidazione delle somme da versare, per coloro i quali hanno inviato la domanda tramite l’area pubblica del sito. E infine, ...

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