Per la rottamazione degli enti locali i contribuenti potranno fare le loro scelte dal 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, seguendo le modalità telematiche che saranno rese note da agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 16 ottobre prossimo.
La prima data utile resta quella del 31 luglio 2026 quando si chiuderà la finestra entro la quale gli enti (regioni e enti locali) dovranno deliberare la propria scelta in merito alla definizione agevolata, Rottamazione quinquies, ai carichi riferiti alle proprie...