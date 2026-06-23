Rottamazione-quinquies, arrivano le comunicazioni e hanno anche l’opzione per l’addebito diretto della rata. Con un comunicato stampa diramato il 23 giugno 2026, l’agenzia delle Entrate Riscossione informa che sono pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026. L’agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le comunicazioni...

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