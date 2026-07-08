Con riferimento alla Rottamazione-quinquies, con il comunicato del 23 giugno 2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso noto che sono state predisposte e rese disponibili le Comunicazioni delle somme dovute, relative alle domande di adesione presentate entro il 30 aprile 2026. Nella medesima data l’Agenzia ha pubblicato una serie di FAQ che chiariscono i principali aspetti applicativi della norma agevolativa.

La normativa

A chi si rivolge Tutte le imprese Tutti i professionisti Tutte le persone fisiche

L’articolo 1, commi da 82 a 110, della legge di bilancio 2026, n. 199 del 24...