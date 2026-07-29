La rottamazione quinquies ha “resuscitato” in extremis la tolleranza di cinque giorni nei pagamenti, con alcuni limiti, che rischiano di generare confusione. È stabilito che si decade dalla definizione agevolata, nel caso di tardivo pagamento superiore a 5 giorni, ma solo in due casi. La “tolleranza” dei 5 giorni è stata reintrodotta dall’articolo 10, comma 2 – bis, del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito nella legge 22 maggio 2026, n. 88. Il predetto comma 2 – bis stabilisce che all’...

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