Il “nuovo” patent box prevede una maggiorazione del 110% sulla deducibilità fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in relazione ai brevetti industriali, ai software coperti da copyright, ai disegni e modelli giuridicamente tutelati.

L’agevolazione, introdotta dall’articolo 6 del Dl 146/2021, è stata poi integrata dai commi 10 e 11, articolo 1, della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022). Con la nuova formulazione si è inteso semplificare la ...