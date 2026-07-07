I fabbricati collabenti restano esclusi dall’agevolazione per la «piccola proprietà contadina».
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (Ppc), i fabbricati collabenti non possono essere qualificati come pertinenze dei terreni agricoli poiché, a causa del loro stato di degrado, hanno perso qualsiasi idoneità a svolgere una funzione di supporto all’attività agricola. È questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 20752/2026 (depositata lo scorso...