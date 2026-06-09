La prima casa al genitore affidatario, dopo la maggiore età del figlio potrebbe perdere l’esenzione, mentre attenzione per il genitore che dà in comodato l’unità abitativa al figlio perché al superamento di un immobile rientrerebbe nel pagamento dell’imposta. Con l’approssimarsi del termine di versamento dell’acconto Imu 2026, in scadenza il prossimo 16 giugno, è opportuno verificare con attenzione alcune casistiche, spesso ricorrenti, quali – ad esempio – quella del comodato al familiare, della ...
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