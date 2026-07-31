Scontrino via email quando richiesto del cliente; emissione alternativa del documento commerciale rispetto alla fattura ordinaria o semplificata, ma non in caso di fattura differita: con il parere approvato dalla commissione Finanze del Senato sull’atto del Governo n. 430, recante lo schema di decreto legislativo omnibus, il Governo è stato invitato a modificare il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 che disciplina caratteristiche, modalità di emissione ed efficacia dei documenti commerciali...