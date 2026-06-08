È nulla, per inesistenza del rischio, la clausola di una polizza D&O (Directors & Officers) con la quale l’assicuratore si obblighi a rimborsare una società delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, ai quali l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni. È questo il principio affermato dalla Cassazione, nell’interesse della legge...

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