In ipotesi di reati tributari il mancato pagamento delle rate non integra automaticamente il rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali necessario per l’esecuzione del sequestro.
A fornire queste interessanti indicazioni è la Corte di Cassazione, sezione 3 penale, con sentenza 23740 depositata ieri.
Nei confronti dell’amministratore di una Srl, indagato per omesso versamento Iva, veniva effettuato un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente.
Il Tribunale del ...