La bozza in pubblica consultazione del capitolo VII delle Linee guida Ocse, sui servizi intercompany, tratta in modo più approfondito il cosiddetto benefit test. Con questo termine si intende la verifica volta a stabilire se un’attività effettuata da una società del gruppo a favore di una o più consociate produca, o possa ragionevolmente produrre, un beneficio economico o commerciale per il destinatario. Occorre cioè chiedersi se un’impresa indipendente, in circostanze comparabili, sarebbe stata ...
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