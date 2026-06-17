Il contratto di leasing deve essere equiparato all’acquisto di un bene ammortizzabile se prevede il trasferimento della proprietà alla scadenza, o se attribuisce al conduttore le caratteristiche essenziali della proprietà del bene. In tali casi, l’utilizzatore ha diritto al rimborso dell’Iva, anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto. Questo il principio accolto dalla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto (sentenza 196 del 18 marzo 2026).
La controversia
Una società (Alfa) aveva presentato...